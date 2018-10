Wormser Eigentor lässt SV Waldhof jubeln

Glück gehabt, SV Waldhof: Buchstäblich in drittletzter Minute rettete sich der Regionalliga-Tabellenführer am Samstagnachmittag bei Wormatia Worms vor 3203 Zuschauern zu einem 3:2 (1:2)-Sieg. In einem kuriosen Spiel, das mit dicken Patzern, einem Platzverweis, einem verschossenen Elfmeter und einem Eigentor alles für einen spannenden Fußball-Nachmittag bot, nahm der SVW nach einem

