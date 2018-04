Zurück zur Normalgröße

Anzeige

KARLSRUHE.Insgesamt 33 Clubs haben ihre Bewerbungsunterlagen für eine Zulassung zur Fußball-Regionalliga Südwest für die Saison 2018/ 19 eingereicht. Neben den 19 Vereinen, die in dieser Spielzeit in der Südwest-Staffel antreten, befindet sich unter den Bewerbern kein Drittligist. Aus der 3. Liga droht in dieser Saison keine Mannschaft aus sportlichen Gründen in die Regionalliga Südwest abzusteigen, wodurch die Staffelgröße auch wieder auf 18 reduziert wird.

Aus der Oberliga Baden-Württemberg beworben haben sich die TSG Balingen, der FSV Bissingen, der FC Villingen, der SGV Freiberg, der FV Ravensburg und der SSV Reutlingen. Vier Clubs sind es aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: FC 08 Homburg, FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern II und SV Eintracht Trier.

Bewegung beim TSV Lehnerz

Aus der Hessenliga haben ebenfalls vier Vereine ihre Unterlagen eingereicht. Neben Hessen Dreieich, dem FC Bayern Alzenau und dem SC Teutonia Watzenborn-Steinberg zählt auch der TSV Lehnerz dazu, der in der kommenden Saison wohl nicht mehr unter diesem Namen an den Start gehen wird.