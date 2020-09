Zwei Englische Wochen für den SV Waldhof Mannheim - Spieltage 5 bis 12 zeitgenau terminiert

Frankfurt.Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die Spieltage 5 bis 12 in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Dabei warten auf die Mannschaften zwischen dem 17. Oktober und 24. November zwei Englische Wochen. Zudem ist der SV Waldhof Mannheim einmal an einem Sonntag gefragt.

>> Hier geht es zum Spielplan des SV Waldhof Mannheim

Für die Blau-Schwarzen geht es am 5. Spieltag, Samstag, 17. Oktober (14 Uhr) zum Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden. Weiter geht es mit einer Englischen Woche: Am darauffolgenden Dienstag, 20. Oktober (19 Uhr), empfangen die Mannheimer den FC Hansa Rostock im Carl-Benz Stadion. Am Sonntag, 25. Oktober (14 Uhr), geht die Reise nach München, wo der FC Bayern II auf die Buwe wartet. An den Spieltagen 8 bis 11 tritt der SVW jeweils samstags um 14 Uhr an. Neben zwei Heimspielen gegen den 1. FC Magdeburg (31. Oktober) und den FC Ingolstadt (14. November) spielen die Mannheimer in der Ferne beim SV Meppen (7. November) und dem FSV Zwickau (21. November). Am Dienstag, 24. November (19 Uhr) geht es in der zweiten Englischen Woche im heimischen Stadion gegen den MSV Duisburg.

Die Spieltage 5 bis 12 in der Übersicht:

5. Spieltag: Samstag, 17. Oktober (14 Uhr) – SV Wehen Wiesbaden - SVW

6. Spieltag: Dienstag, 20. Oktober (19 Uhr) – SVW - FC Hansa Rostock

7. Spieltag: Sonntag, 25. Oktober (14 Uhr) – FC Bayern München II - SVW

8. Spieltag: Samstag, 31.Oktober (14 Uhr) – SVW - 1. FC Magdeburg

9. Spieltag: Samstag, 7. November (14 Uhr) – SV Meppen – SVW

10. Spieltag: Samstag, 14. November (14 Uhr) – SVW - FC Ingolstadt 04

11. Spieltag: Samstag, 21.November (14 Uhr) – FSV Zwickau - SVW

12. Spieltag: Dienstag, 24. November (19 Uhr) – SVW - MSV Duisburg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020