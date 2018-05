„Zwei Teams auf Augenhöhe“

Anzeige

Herr Krämer, Sie sind im März 2018 in Uerdingen angetreten. Wo haben Sie die Hebel angesetzt, um aus der Mannschaft letztlich ein Meisterteam zu formen?

Stefan Krämer: Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich auf eine intakte und fitte Mannschaft, die mir mein Vorgänger hinterlassen hat, aufbauen konnte. Natürlich hat jeder Trainer eine eigene Spielidee oder einen Schlüssel, wie er am erfolgreichsten spielen lassen will. Ich habe viele Spiele und Videos vom KFC Uerdingen gesehen und war mir sicher, dass ich mit diesen Spielertypen meine Philosophie umsetzen konnte. Zudem hatten wir Glück, dass wir unser erstes Spiel gleich mit 7:0 gewonnen haben. Damit war das Vertrauen auch in den Spielern geweckt, dass das System das richtige ist.

Nun geht es in der Relegation gegen den SV Waldhof, den Sie sicher schon studiert haben. Wo haben Sie die Stärken des SVW ausgemacht?