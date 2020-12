Zwischen Tribüne und Konsole

Mannheim.Es gibt Spieler beim SV Waldhof, die treffen in schöner Regelmäßigkeit – und doch kennen sie nur die Insider. Tim Christoffel ist einer von ihnen, aber dieser Name ist vielen SVW-Fans nicht deshalb unbekannt, weil er beim Drittligisten unter einer falschen Identität am Ball ist, sondern weil er den Mannheimer Kult-Club im virtuellen Raum vertritt. Christoffel gehört zum eSports-Team des SV Waldhof und zählt in dieser Zunft zu den Besten im deutschsprachigen Raum.

Die Realität, sozusagen das analoge Spiel auf dem echten grünen Rasen, ist für den 24-Jährigen deshalb aber keine fremde Welt, sondern dort fühlt er sich als Fan auf der Ost-Tribüne des Carl-Benz-Stadions mindestens genauso wohl. „Die beiden Treffer von Arianit Ferati beim 2:2 gegen Duisburg hätte ich auf der Konsole nicht besser hingekriegt“, schmunzelt Christoffel als Gast des „Buwe Gebabbel“, dem Waldhof-Podcast dieser Redaktion.

Übertragungen im Internet

Im Gespräch mit den Waldhof-Experten des „MM“ berichtet der Polizist ausführlich darüber, wie er zum Spiel mit der bekannten Fußball-Simulation „FIFA“ gekommen ist, was den Reiz des Spiels mit der Konsole ausmacht und ob es in diesem Metier auch echte Profis gibt. „Manche können tatsächlich davon leben“, weiß der Mannheimer, der zum Interview-Termin stilecht in der SVW-Trainingsjacke erschienen ist. So übertragen viele eSportler ihre Spiele gegen andere Gamer beispielsweise live im Internet – je mehr Zuschauer sich diese Streams der Konsolen-Könner als Abonnenten ansehen, umso lauter klingelt ab einem bestimmten Prominenz-Level die Kasse. Andere Zuschauer lassen Spenden da, um ihre Lieblinge zu unterstützen. Zudem wird bei Turnieren um zum Teil sechsstellige Dollar-Summen gespielt, Bundesligisten wie Schalke 04 oder Werder Bremen, die ihre eSports-Teams professionell aufstellen, zahlen nicht selten fünfstellige Gehälter.

Beim SVW bewegt sich das alles – zumindest finanziell – auf einem weitaus bescheideneren Level. „Wir haben eher das Hobby zum Nebenberuf gemacht“, berichtet Polizist Christoffel von einem „Nullsummenspiel“, den Namen des Mannheimer Drittligisten in die virtuelle Welt mit ihrer jugendlichen Fan-Basis zu transportieren, ist eher das gemeinsame Ziel des Vereins und der vor drei Jahren gegründeten Abteilung. Dabei leben die echte Profi–Mannschaft und die eSportler des SVW aber nicht nur nebeneinander, sondern es gibt auch immer wieder Überschneidungen.

Profis sind gerne zu Gast

So haben die eSportler einen eigenen Raum im Stadion am Alsenweg. Und immer, wenn die neue FIFA-Version auf den Markt kommt, sind auch Drittliga-Spieler beim Premieren-Stream zu Gast. „Im Vorjahr sind Timo Königsmann, Arianit Ferati und Benedict dos Santos vorbeigekommen. Das sind absolut korrekte Jungs – und schlecht geschlagen haben sie sich auch nicht“, verrät Christoffel über die Gaming-Fähigkeiten der Profis.

„Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und seit der SVW mit dem Aufstieg in die 3. Liga fester Bestandteil des Spiels ist, steigt natürlich die Motivation. Es kommt ja nicht so oft vor, dass du dich in einem Video-Spiel selbst spielen kannst“, verweist Christoffel darauf, dass virtuelle und reale Welten nicht immer so weit von einander entfernt sind, wie man denken würde.

