Zwölf Jahre auf Torejagd

Mannheim.„Es war eine aufregende Zeit, in die wir als junge Mannschaft die zweite Bundesliga gehalten haben“, sagt Karl-Heinz Harm (Bild), früherer Torjäger des SV Waldhof, der am Donnerstag 70 Jahre alt wurde. In Ladenburg geboren kam er erst spät zum SVW. „Da wir in der Nähe des Herschelbades gewohnt haben, habe ich bis zur B-Jugend beim TSV 1846 Mannheim gespielt“, berichtet Harm.

Von 1968 bis 1980 spielte Harm dann für die Ligamannschaft der Blau-Schwarzen und schaffte es in den 300er-Club der Spieler, die 300 und mehr Pflichtspieleinsätze für den Waldhof bestritten haben. „Der SVW war schon sehr bestimmend in meinem Leben“, sagt Harm über die Bedeutung des Traditionsclubs.

Deutlich hinterließ auch er seine Fußspuren bei den Blau-Schwarzen und bildete gemeinsam mit dem Rekord-Torschützen Bernd Bartels ein gefürchtetes Duo. Im Schatten seines Sturmpartners empfand sich Harm aber nie. „Letztlich habe ich immer die Freistöße und Elfmeter herausgeholt, die er dann verwandelt hat“, lacht der heutige Ruheständler, der sich 1980 reamateurisieren ließ und anschließend noch für den FC Starkenburgia Heppenheim auflief. wy (Bild: Nowey)

