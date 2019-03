Aufschwung bei Kerber

Angelique Kerber tankte in Indian Wells frisches Selbstvertrauen. © dpa

Indian Wells.Als Angelique Kerber aus den Händen von Turnierdirektor Tommy Haas die kleine gläserne Trophäe der Finalverliererin überreicht bekam, konnte sie schon wieder lächeln. Ihren ersten Titelgewinn seit dem Wimbledon-Triumph im vergangenen Sommer hatte sie zwar soeben verpasst, dennoch trat die 31-Jährige mit einem guten Gefühl den Flug von Kalifornien nach Florida an.

Nach der Finalniederlage in Indian Wells steht für die beste deutsche Tennisspielerin schon in dieser Woche das nächste hochkarätige Turnier im Kalender: In Miami will Kerber ihren jüngsten Aufschwung fortsetzen. „Noch vor 14 Tagen hätte ich nicht damit gerechnet, hier im Endspiel zu stehen, vor allem nach den letzten Wochen, in denen ich ein bisschen zu kämpfen hatte“, sagte Kerber nach ihrer 4:6, 6:3, 4:6-Niederlage gegen Bianca Andreescu aus Kanada, die ihren ersten Titel holte.

Als verpasste Chance auf ihren 13. Titel wollte Kerber die Niederlage in ihrem ersten Finale der Saison nicht bewertet wissen. „Ich bin zufrieden mit dem Turnier, das gibt mir viel Selbstvertrauen“, sagte Kerber. In der Weltrangliste machte sie vier Plätze gut und ist nun Vierte.

Thiem bezwingt Federer

Der Österreicher Dominic Thiem hat derweil mit einem Finalsieg gegen Superstar Roger Federer in Indian Wells den ersten Masters-Titel seiner Karriere erobert. Der 25-Jährige aus Wien bezwang den Schweizer mit 3:6, 6:3, 7:5. Der 37 Jahre alte Federer hatte die hochkarätige Veranstaltung in Kalifornien zuvor fünf Mal für sich entschieden, leistete sich diesmal aber zu viele Fehler. Für Thiem, der in der Bundesliga für Grün-Weiss Mannheim gemeldet ist, war es der insgesamt elfte Erfolg auf der ATP-Tour. Nach gut zwei Stunden nutzte er einen der vielen Patzer von Federer zum Sieg.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019