Tatiana Maria (l.) und Andrea Petkovic spielen die Einzel.

Braunschweig.Mit ihrem emotionalen Comeback im Fed Cup will Andrea Petkovic den deutschen Tennis-Damen zum zweiten Coup über Weißrussland verhelfen. In Abwesenheit der beiden Topspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges liegt die Last – und Freude – im Viertelfinale gegen die Favoritinnen um Victoria Asarenka auch bei ihr. „Ich habe in dieser Woche wieder gemerkt, wie sehr ich den Fed Cup vermisst habe“, erklärte die Darmstädterin nach der Auslosung im Braunschweiger Altstadtrathaus. „Ich bin stolz, wieder dabei zu sein.“

Zwei Jahre nach ihrem letzten Fed-Cup-Auftritt hat Teamchef Jens Gerlach die weit abgerutschte frühere Top-Ten-Spielerin neben Tatjana Maria für das Einzel nominiert. Maria, Nummer 67 der Welt, wird am Samstag (13 Uhr/DAZN) das Erstrunden-Duell gegen die Weltranglisten-33. Alexandra Sasnowitsch eröffnen. Danach trifft Petkovic auf die Weltranglistenneunte Aryna Sabalenka.

Für Teamchef Gerlach war Petkovic’ Nominierung folgerichtig. „Sie hat Ende des vergangenen Jahres wieder richtig gutes Tennis gespielt und hat sehr viel Erfahrung“, lobte der 45-Jährige die Rückkehrerin. Auch Gegnerin Sabalenka hat großen Respekt vor Petkovic: „Sie ist eine richtig gute Kämpferin. Es wird ein tolles Match werden.“

