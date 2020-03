Görges trennt sich von Trainer Gerlach

Berlin.Tennisspielerin Julia Görges (31) hat sich von Trainer Jens Gerlach getrennt. „Nachdem wir unsere Partnerschaft und die persönlichen Umstände überprüft haben, halten wir es für das Beste, getrennte Wege zu gehen. Ich möchte Jens für seine harte Arbeit danken“, sagte Görges. Görges, die eigentlich auf ein kontinuierliches Trainerteam setzt, hatte Gerlach erst Ende Oktober 2019 als Coach engagiert.

Die Trennung scheint die logische Konsequenz nach zuletzt schlechten Ergebnissen. Bei den Australian Open scheiterte sie in Runde drei, zuletzt in Doha sogar in der ersten Runde. Nachdem Görges 2019 noch auf Position 13 der Weltrangliste stand, ist die Bad Oldesloerin nun auf Platz 38 abgerutscht.

