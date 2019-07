Im Eiltempo zum Turniersieg

Yannick Hanfmann bejubelt seinen Erfolg in Ludwigshafen. © Binder

Ludwigshafen.Der Gewinner der Erstauflage des ATP-Challenger-Turniers in Ludwigshafen heißt Yannick Hanfmann. Nach gerade einmal 58 Minuten hatte der Spieler des TC Weinheim seinen Kontrahenten Filip Horansky aus der Slowakei mit 6:3, 6:1 in die Schranken gewiesen. Vor knapp 800 Zuschauern auf dem Center Court des BASF TC Ludwigshafen beendete der gebürtige Karlsruher mit einem Vorhandgewinnschlag das einseitige Match.

„Ich habe eine tolle Woche mit sechs Erfolgen gespielt und mich am Ende mit dem Sieg belohnt“, war der 27-Jährige hochzufrieden mit seinem Auftreten. Vor allem im umkämpften Halbfinale, dass er nach Satzrückstand gegen den an Nummer zwei gesetzten Stefano Travaglia gewann, zeigte Hanfmann eine Klasse-Leistung. „Yannick war in der Lage, die schwierigen Situationen mit einer gewissen Lockerheit zu meistern. Zudem hat er sich auf der Anlage super wohl gefühlt“, fasste Turnierorganisator Heiko Hampl das Erfolgsrezept von Hanfmann kurz zusammen.

Ein weiterer Faktor am Final-Sonntag war für Hanfmann – wie bereits im Halbfinale – die lautstarke Anfeuerung von den Rängen. „Es ist ein tolles Gefühl vor Freunden und der Familie zu spielen“, war der Weinheimer Bundesligaspieler dankbar für die Unterstützung. Nach relativ ausgeglichenem ersten Satz, fand Hanfmann immer besser ins Match und spielte druckvolles Tennis mit einer geringen Fehlerquote. „Ich habe sehr gut serviert und dann meinen Stiefel runtergespielt“, analysierte der Gewinner von 80 Weltranglistenpunkten seine reife Leistung.

Bis 2023 beim BASF TC

Das Turnier feierte eine gelungene Premiere. „Wir waren super zufrieden mit den Spielen und hatten Glück mit dem Teilnehmerfeld“, resümierte Hampl. Auch in den kommenden vier Jahren wird das Challenger in Ludwigshafen gastieren. „Die Zuschauerzahlen waren absolut in Ordnung, dennoch haben wir noch Potenzial nach oben“, hofft Hampl auf noch regeren Zuspruch. Mit großer Sicherheit wird dann auch wieder Yannick Hanfmann dabei sein. „Hoffentlich wird es das Turnier noch lange geben. Zuhause zu gewinnen, ist umso schöner“, wünscht sich der Premierensieger eine Wiederholung.

