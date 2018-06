Molleker scheidet aus

Anzeige

Halle/Westfalen.Tennis-Talent Rudolf Molleker hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der 17-Jährige aus dem brandenburgischen Oranienburg musste sich bei den Gerry Weber Open Nikolos Bassilaschwili aus Georgien mit 4:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Das Duell war am Dienstagabend beim Stand von 1:0 für Molleker unterbrochen worden.

Molleker hatte in der Vorwoche mit dem Erstrundensieg beim Rasenturnier in Stuttgart gegen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff seinen ersten Hauptrunden-Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert. In Halle spielen noch die Deutschen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gegen Matthew Ebden (Australien) und Florian Mayer (Bayreuth) gegen den Italiener Andreas Seppi um den Einzug in das Viertelfinale.

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev will sich nach seiner Erstrunden-Niederlage gegen den Kroaten Borna Coric am Dienstag zunächst auf das Doppel an der Seite seines Bruders Mischa Zverev konzentrieren. „Das Wichtigste ist sicher, dass ich keine Probleme mit dem Oberschenkel hatte. Da war alles gut“, erklärte Alexander Zverev. Der Hamburger hatte sich Anfang Juni in Paris einen Muskelriss im linken Oberschenkel zugezogen.