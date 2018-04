Schwierige erste Runde

Anzeige

Stuttgart.Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat beim WTA-Tennisturnier in Stuttgart das Achtelfinale erreicht. Die 30-Jährige setzte sich am Mittwochabend mit 6:3, 6:2 gegen Petra Kvitova aus Tschechien durch. Carina Witthöft ist als dritte deutsche Tennisspielerin in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Hamburgerin unterlag der Kasachin Zarina Diyas mit 3:6, 2:6. Zuvor waren bereits Antonia Lottner und überraschend auch Julia Görges nicht über die erste Runde hinaus gekommen. Witthöft hatte das Hauptfeld erst als sogenannter Lucky Loser erreicht und vom verletzungsbedingten Rückzug der Weltranglisten-15. Anastasija Sevastova aus Lettland profitiert.

Im Achtelfinale am Donnerstag trifft Kerber auf die Estin Anett Kontaveit. Als zweite Deutsche steht Titelverteidigerin Laura Siegemund in der nächsten Runde.