100 000 Menschen feiern den Christopher Street Day

Mannheim.Buntes Fest für Gleichberechtigung und Toleranz: 100 000 Menschen feierten nach Angaben des Veranstalters den Christopher Street Day (CSD) in der Mannheimer Innenstadt. Unter dem Motto „Mehr Liebe wagen“ zogen die Demonstranten, angeführt von Schirmherrin und Bundesministerin Katarina Barley (SPD), am Samstag vom Neckartor in den Ehrenhof des Schlosses. Zuvor hatte Bundesjustizministerin Barley unter anderem für mehr Rechte für homosexuelle Mütter geworben. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz wertete den CSD als „Gradmesser, wie in Mannheim Toleranz und Vielfalt funktionieren“. seko