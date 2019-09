1100 Läufer in Bensheim auf der Straße

Ines Harjes auf dem Weg zum Zehn-Kilometer-Sieg. © Pfliegensdörfer

Bensheim.Fast 1100 Starter gingen bei besten frühherbstlichen Temperaturen und Sonnenschein beim diesjährigen Bensheimer Stadtlauf Jog & Rock auf die Strecke. Die Läufer von den Jüngsten bis hin zu den Halbmarathon-Cracks fanden beste Bedingungen vor und der Veranstalter zeigte sich sehr zufrieden.

In den einzelnen Läufen gab es zum Teil sehr große Starterfelder, alleine im Rennen über zehn Kilometer gingen 261 Athleten an den Start. Die Bensheimerin Ines Harjes ließ als Lokalmatadorin von Beginn an keine Zweifel aufkommen und gewann deutlich. Der Modautaler Philipp Gehrisch siegte bei den Herren.

Die Königsdisziplin in Bensheim, die Halbmarathonstrecke, wurde zu einer Gießener Angelegenheit. Franziska Rachowski bei den Damen und Moritz Weiß bei den Herren hießen die Sieger. Über Platz zwei freuten sich die Bensheimer Silke Driemeyer und Philipp Rhein. Der Marktplatz war voll mit Fans und Zuschauern, die Stimmung bestens. pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.09.2019