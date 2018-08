12 100 Euro fürs Hospiz

Anzeige

Bensheim.Die Stimmungslage von Harry Hegenbarth am Montagmorgen? „Erschöpft, aber glücklich“, kommentiert der Initiator des Stadtpark-Festivals Vogel der Nacht in Bensheim. Zum 14. Mal drehte das Federvieh seine Runden mit einem abwechslungsreichen und buntem Bühnenprogramm, das am Sonntagabend in ein heißes Finale ging.

Zwar litt das Mittagsprogramm an allen sieben Veranstaltungstagen unter der Hitzewelle, abends war der Stadtpark aber meistens kurz davor, wegen Überfüllung geschlossen zu werden. Entsprechend erstklassig fiel das Spendenergebnisse für das Hospiz aus. 12 121 Euro konnten gesammelt werden – ein Rekordresultat.

Einziges Ärgernis aus Sicht von Hegenbarth: Die Probleme mit aggressiven Jugendlichen in den Nachtstunden. dr