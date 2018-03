13 000 Fans bei Premiere

Anzeige

Mannheim.Das zweitägige Fantreffen „Walker Stalker“ hat bei seiner Deutschland-Premiere am Samstag und Sonntag in der Mannheimer Maimarkthalle 13 000 Fans angezogen. Nach eigenen Angaben gilt es als weltweit größtes Format für die Themen Horror, Science-Fiction oder Zombies und konzentrierte sich am Wochenende auf die US-Serie „The Walking Dead“ (TWD). Die Besucher konnten unter anderem die TWD-Stars Jeffrey Dean Morgan und Norman Reedus erleben. Die „Walker Stalker“-Premiere wurde vom Publikum gemischt beurteilt. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit, ließen aber offen, ob die geplante zweite Auflage des Events 2019 wieder in Mannheim stattfindet. mer