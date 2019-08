Bensheim.Einst stand er an der Tischtennisplatte, nun hat er sich dem Ausdauersport verschrieben: Der 54-jährige Bensheimer Jürgen Czyrt nimmt derzeit am Deutschlandlauf über 1300 Kilometer von Sylt bis auf die Zugspitze teil. Morgen kommt er in den Kreis Bergstraße: Die 13. Etappe wird um 6 Uhr in Worms gestartet und führt über Lampertheim und Viernheim ins nordbadische Angelbachtal. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.08.2019