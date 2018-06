15-Jährige in Park erstochen - Mordkommission ermittelt

Anzeige

Viersen (dpa) - Nach der tödlichen Messerattacke auf ein 15-jähriges Mädchen im niederrheinischen Viersen hat eine Mordkommission der Polizei umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.

«Wir ermitteln in alle Richtungen und auf Hochtouren», sagte eine Sprecherin. Offen ließ sie am Abend, ob ein 25-Jähriger über Nacht bei der Polizei bleiben musste, der bei einer Kontrolle am Montag zunächst geflüchtet war und sich dann am Abend auf einer Polizeiwache gestellt hatte. Der aus der Türkei stammende Mann ist nach Auskunft der Behörden polizeilich bekannt. Seine mögliche Tatbeteiligung wird geprüft.

Das minderjährige Mädchen war am helllichten Tag am Montagmittag in einem Park der 75.000-Einwohner-Stadt niedergestochen worden. Der Täter flüchtete. Ein Obdachloser hat nach eigenen Angaben noch versucht, das blutüberströmte Mädchen zu retten, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 15-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Die Eltern stellten am Tatort am späten Abend Gedenkkerzen auf. Von Weinkrämpfen geschüttelt brach die Mutter auf der Wiese zusammen. Auch der Vater war zu dem Tatort im «Casinogarten» in der Innenstadt gekommen.