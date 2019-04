150 Verfahren wegen „Panama Papers“

Begehrte Adresse bei mutmaßlichen Steuersündern: Panama. © dpa

Frankfurt.Das Aufspüren möglicher Steuerhinterzieher gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Die Behörden durchforsten nach Enthüllung der „Panama Papers“ vor drei Jahren derzeit rund 49 Millionen Dateien. Inzwischen sind bundesweit in etwa 150 Fällen Steuerstrafverfahren eingeleitet oder Verfahren unterstützt worden. Diese Zwischenbilanz zog Hessens Finanzminister Thomas Schäfer gestern in Frankfurt bei der Aufarbeitung des größten Datenlecks, das je von Steuerbehörden ausgewertet wurde. Die Steuer-Mehreinnahmen bezifferte der CDU-Politiker auf bundesweit rund 4,2 Millionen Euro. Hessen wertet federführend für alle Bundesländer die Finanzströme in die mittelamerikanische Steueroase aus. Dazu wurde in Kassel ein achtköpfiges Ermittlungsteam eingerichtet.

