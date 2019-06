1700 Besucher beim OpernAir im Fürstenlager

Bensheim.Ein musikalisches Gesamtkunstwerk vor stimmungsvoller Kulisse: Das dritte OpernAir in Bensheim darf als weiteres Glanzlicht im regionalen Kulturkalender vermerkt werden. Rund 1700 Besucher kamen am Samstagabend ins Auerbacher Fürstenlager und genossen bei sommerlichem Wetter einen begeisternden Opern-Abend. Über 120 Mitwirkende standen auf der großen Bühne vor dem Herrenhaus. Chor, Orchester und Solisten überzeugten mit einem eindrucksvollen Programm und Opernklängen von Wagner, Lortzing, Puccini und Verdi. Bei Wein und Häppchen mundete der Musikgenuss gleich noch mal so gut. red/Bild: Funck

