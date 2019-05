18-Jähriger gesteht

Heidelberg.Im Prozess um den Angriff auf einen 36-Jährigen in der Heidelberger Poststraße hat ein 18-Jähriger am ersten Verhandlungstag gestanden. Der Jugendliche räumte am Montag vor dem Landgericht ein, dem Opfer zwei bis drei Tritte ins Gesicht verpasst zu haben. „Ich muss sagen, dass ich die Tat begangen habe, und dass ich mich aufrichtig entschuldige“, erklärte er. Der Ausraster sei eine Reaktion darauf gewesen, dass er zuvor von dem 36-Jährigen und dessen Begleiter provoziert und geschlagen worden sei.

Mit dem 18-Jährigen stehen sieben weitere junge Männer wegen versuchten Totschlags oder gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Das Opfer hatte im August 2018 lebensgefährliche Verletzungen erlitten. jei

