1899 beim FC Bayern

München.Die 56. Saison der Fußball-Bundesliga beginnt am Freitagabend mit der Partie zwischen Serienmeister Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/live im ZDF). Die Kraichgauer wollen beweisen, dass Platz drei und die Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Runde keine Eintragsfliege war. Ein wichtiger Fingerzeig ist die Verlängerung des Vertrags mit Kapitän Kevin Vogt, die gestern bekanntgegeben wurde. Der Verteidiger war auch mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Auf unseren Sonderseiten zum Saisonstart lesen Sie außerdem eine Prognose zum Ausgang der Bundesliga-Saison und eine Übersicht der Änderungen beim Videobeweis. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.08.2018