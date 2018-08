1950 ein Hit: Rhein bringt Abkühlung

Anzeige

Mannheim.Flirrende Hitze über der Stadt, die Sehnsucht nach Abkühlung im Wasser und die Lust auf ein Eis: Die Menschen in Mannheim haben das Rezept gegen hohe Temperaturen natürlich schon lange entdeckt. Auf unserem Foto lassen es sich an einem Sommertag 1950 tausende Bürger am Strandbad gut gehen. Auf mehreren Bildern blickt diese Zeitung zurück bis ins Jahr 1927 – zu sehen sind Mannheimer bei vergnügten Stunden am Rhein oder beim Eiskauf in der Neckarstadt. Das Strandbad ist seit 1927 ein beliebtes Ausflugsziel. Allerdings: Das Baden im Rhein bei Mannheim ist wegen der starken Strömung längst nicht mehr erlaubt. stp