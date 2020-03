20 Millionen aus Stuttgart

Mannheim.Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat der Stadt Mannheim am Montagabend einen Förderbescheid in Höhe von 20,2 Millionen Euro für die Bundesgartenschau 2023 und die Erschließung der ehemaligen Militärfläche Spinelli überreicht. Bei einem Festakt in der U-Halle auf dem Gelände lobte der Minister, dass Mannheim konsequent Fragen der Zukunft in den Mittelpunkt der Buga stelle. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sprach von einem „erheblichen Förderbetrag“ und einem „wichtigen Signal“. Insgesamt hat die Stadt beim Land Fördermittel in Höhe von mehr als 55 Millionen Euro beantragt. Neben den 20,2 Millionen sind laut Buga-Chef Michael Schnellbach weitere 7,2 Millionen bereits sicher. Für den Grünzug wird Mannheim 105,5 Millionen Euro investieren. stp

