20 Millionen für Technoseum

Mannheim/Berlin.Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Donnerstag Mittel in Höhe von 21 Millionen Euro für Projekte in Mannheim bewilligt – 20 Millionen davon für die Erweiterung des Technoseums um ein Medienzentrum. Eine Million Euro fließt in die Sanierung des Wasserturms.

Im August war bekanntgeworden, dass das Land Baden-Württemberg das SWR-Studio für den Ausbau des Technoseums gekauft

...