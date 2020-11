20 neue Fälle allein in Bensheim

Bergstraße/Wiesbaden/Mainz/Berlin.Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Bergstraße ist um 69 gestiegen. Außerdem ist eine 95-jährige Person in Biblis in Zusammenhang mit Corona gestorben. Dies teilte die Pressestelle des Landratsamtes am Dienstagabend mit.

Allein 20 der neuen Fälle wurden in Bensheim verzeichnet, weitere 11 in Heppenheim. Ebenfalls betroffen sind u. a. Einhausen (1), Lorsch (1) und Zwingenberg

...