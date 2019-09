22 Aussteller, 250 Autos

Bei der Automobilausstellung waren rund 250 Fahrzeuge zu sehen. © Zelinger

Bensheim.Die Probleme der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt – weniger Aussteller und Proteste von Klimaschützern – hatten keine Auswirkung auf das Bensheimer Pendant auf dem Verkehrsübungsplatz an der Hartbrücke: 22 Aussteller präsentierten dort am Wochenende rund 250 Fahrzeuge, was dem Niveau der Vorjahre entspricht. Die regionalen Händler schätzen die Schau als wichtige Chance zur Präsentation ihrer Produktpalette – und auch für den Bensheimer Automobilclub ist sie ein wichtiger Termin: Mit den Einnahmen kann maßgeblich das sportliche Angebot des Vereins, das sich vor allem an Kinder und Jugendliche richtet, finanziert werden.

Auch beim Publikum stieß die Bensheimer Automobilausstellung auf reges Interesse: Viele Interessenten schätzen es, Neuwagen aus nächster Nähe zu begutachten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019