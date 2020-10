22 Stiche in den Hals

Mannheim.Im Prozess um den Mord an einer 22-jährigen Spanierin im Mannheimer Stadtteil Rheinau haben am Montag im Landgericht ein Beamter der Spurensicherung sowie eine rechtsmedizinische Sachverständige Details zur Tat beschrieben. So ist das Opfer an den Folgen von 22 Messerstichen in den Hals verblutet. Die Rechtsmedizinerin erklärte, dass es keine Abwehrspuren gegeben habe. Auch beim Angeklagten wurden neben Sturzverletzungen oberflächliche Schnitte an Unterarmen und Hals festgestellt, was typisch sei für Selbstmordversuche. Zudem hat die Freundin des Opfers den Angeklagten in ihrer Aussage belastet: Er soll seine Ex-Freundin geschlagen, mit einem Sexvideo erpresst und mit Anrufen terrorisiert haben. lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020