2350 neue Grundschüler im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Für die Kleinen war gestern ein großer Tag: Insgesamt 2350 Mädchen und Jungen aus dem Kreis Bergstraße wurden eingeschult. An den Grundschulen wurden sie im feierlichen Rahmen willkommen geheißen – so wie auf unserem Bild, das in der Wingertsbergschule in Lorsch entstand, der größten Grundschule im Kreisgebiet.

Bilder aller ersten Schulklassen aus den 16 Grundschulen in Bensheim, Einhausen, Lautertal, Lindenfels, Lorsch und Zwingenberg veröffentlichen wir auch in diesem Jahr wieder in unserer Sonderbeilage „Mein erster Schultag“, die an diesem Freitag (10. August) erscheint. seg/BILD: Lotz