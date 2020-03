24-Jähriger muss zehn Jahre in Haft

Mannheim.Am Mannheimer Landgericht ist ein 24-Jähriger wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteil worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er heimtückisch auf seinen schlafenden Kumpel eingestochen hatte mit der Absicht, ihn zu töten. Warum der Angeklagte einen seiner besten Freunde attackierte, konnte das Gericht nicht feststellen. Die Kumpels waren am Abend zuvor noch gemeinsam in Mannheim und Ludwigshafen unterwegs gewesen, Chatverläufe hatten ein harmonisches Verhältnis dokumentiert. Der Angeklagte hatte angegeben, dass er zuerst angegriffen worden sei. Die Gutachten der Rechtsmediziner bestätigten allerdings die Aussage des Opfers. abo

