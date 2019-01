Mannheim.Die Volontäre, also Redakteure in Ausbildung, dieser Zeitung haben sich 24 Stunden lang an 24 Orten in Mannheim umgesehen. Herausgekommen ist ein Bild, das Mannheim als pulsierende Stadt mit außergewöhnlichen Charakteren und Berufen zeigt. Das Besondere an dem Projekt ist dessen Aufbereitung: Berufe und Menschen werden ab morgen früh in Echtzeit online mit Texten, Videos und Fotos vorgestellt, beginnend um 4 Uhr mit einem Bäcker. Am Samstag enden die „24 Stunden im Quadrat“. Zudem gibt es Live-Videos auf der „MM“-Facebook-Seite. Am Freitag, 1. Februar, liegt dieser Zeitung außerdem ein Extra-Heft zu dem Projekt bei. seko

Info: Ab 4 Uhr zu verfolgen unter: morgenweb.de/24hMA

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019