2500 Gäste im Austausch

Mannheim.2500 Menschen haben am Mittwoch an der Meile der Religionen in der Mannheimer Innenstadt teilgenommen. Dabei handelt es sich um eine interreligiöse Veranstaltung, die den Dialog und das gegenseitige Verständnis fördern soll. Entlang der alten Kirchenstraße wurde eine lange Tafel von Juden, Christen, Muslimen und Aleviten gemeinsam gedeckt. Mehrere hundert Engagierte bereiteten Essen vor und bewirteten die Gäste – gleich welcher Religion sie angehörten – unter freiem Himmel.

Diese bundesweit einzigartige Veranstaltung fand in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Die erste Meile der Religionen wurde 2007 anlässlich des 400. Geburtstags der Stadt veranstaltet. jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019