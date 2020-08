26 Neuinfektionen am Wochenende im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Am Wochenende wurden im Kreis Bergstraße insgesamt 26 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet, 15 am Samstag und elf am Sonntag. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 503 nachgewiesene Infektionsfälle im Kreis Bergstraße bekannt.

Die Zahlen vom Samstag hat der Kreis indes korrigiert: Wie sich in der Zwischenzeit herausgestellt hat, liegt der Hauptwohnsitz von zwei der ursprünglich 17 als neu-infiziert gemeldeten Personen nicht im Kreis Bergstraße. Daher wurden diese beiden Fälle, die am Samstag noch für Lampertheim „verbucht“ worden waren, in der Statistik des Kreises Bergstraße gestrichen und stattdessen den Statistiken der entsprechenden Hauptwohnsitze der Personen zugeordnet.

Damit hat es am Samstag 15 und nicht wie ursprünglich gemeldet 17 Neu-Infektionen im Kreis Bergstraße gegeben. Wie der Kreis gestern Abend mitteilte, befinden sich derzeit drei Patienten mit einer bestätigten Infektion oder einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße.

Elf Fälle allein in Viernheim

Allein in Viernheim wurden am Wochenende insgesamt elf Neuinfektionen registriert. Dort haben die aktuellen Entwicklungen jetzt Konsequenzen: Aufgrund einer Empfehlung des Gesundheitsamtes fällt der Unterricht an der Schillerschule aus, am heutigen Montag ebenso für die Jahrgangsstufen 10 und 11 der Albertus-Magnus-Schule.

An der Bensheimer Metzendorf-Schule mussten 22 Schüler und zwei Lehrer unter Quarantäne gestellt werden, weil eine Person Kontakt zu einem positiv Getesteten außerhalb der Schule hatte (wir berichteten). Neuigkeiten zu diesem Fall gab es am Wochenende nicht. dr/rk

