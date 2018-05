27 Autobrände in zwei Jahren

Anzeige

Mannheim.In den vergangenen zwei Jahren hat es in Mannheim 27 Fälle gegeben, in denen Autos in Brand gesteckt wurden. Dabei kam es zu einem Sachschaden von insgesamt etwas mehr als 620 000 Euro. Diese Zahlen gab das baden-württembergische Innenministerium auf Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch bekannt.

Ein Schwerpunkt der Brandserie ist Alt-Neckarau. Im gesamten Stadtteil kam es zu zwölf Vorfällen, zuletzt am 17. Mai, als zwei Autos zerstört wurden.

Das Innenministerium in Stuttgart antwortete Weirauch, dass die zuständige Kriminalpolizeidirektion Heidelberg im September 2017 eine Ermittlungsgruppe eingerichtet habe. Diese ermittle offen und verdeckt. Detaillierter wollte sich das Ministerium aus taktischen Gründen nicht äußern. stp