27 Bewerber für Landtag

Mannheim.Bei der baden-württembergischen Landtagswahl am 14. März treten in Mannheim 27 Kandidaten an. In beiden Wahlkreisen der Stadt sind es jeweils 13 Parteien, hinzu kommt ein Einzelkandidat im Norden. Allen eingereichten Bewerbungen hat der Kreiswahlausschuss am Dienstag grünes Licht gegeben. Der Vorsitzende, Oberbürgermeister Peter Kurz, sprach von einer ungewöhnlichen Situation, angesichts der Corona-Einschränkungen eine derartige Wahl durchzuführen. Allerdings sei das ja in einigen Städten auf kommunaler Ebene während der Pandemie bereits gut gelungen. Ein stärkeres Gewicht bekomme diesmal mit Sicherheit die Briefwahl.

Neben den bereits im Landtag vertretenen Grünen, CDU, SPD, AfD und FDP treten auch die Linken und die Freien Wähler (erstmals mit Vertretern der Mannheimer Liste) an, ebenso ÖDP, Die PARTEI, Basisdemokratische Partei Deutschland, Klimaliste Baden-Württemberg, Volt Deutschland (EU-weite Bewegung) sowie WIR2020, eine aus Protest gegen die Corona-Regeln gegründete Partei. sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021