32 Seiten rund ums Bergsträßer Winzerfest

Bergstraße.Am morgigen Samstag wird das 82. Bergsträßer Winzerfest im Winzerdorf auf dem Marktplatz in Bensheim eröffnet. Dann beginnt ein neuntägiger Ausnahmezustand in der Innenstadt: für viele Bensheimer – und nicht nur die – die schönste Zeit des Jahres. In unserer heutigen Sonderbeilage gibt es auf 32 Seiten viel Wissenswertes rund um den Wein und das traditionsreiche Fest zu lesen. Unter anderem geht es um die Folgen des Klimawandels für den Weinbau – und die notwendigen Konsequenzen, die Reinhard Antes erläutert. Winzer Heinz Freiberger hat für den BA interessante Schnappschüsse aus früheren Zeiten zutage gefördert – und Weinkönigin Carolin Hillenbrand blickt auf ihre Regentschaft zurück. red/

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.08.2019