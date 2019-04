40 Feldhamster in die Freiheit entlassen

Mannheim.40 junge Feldhamster sind gestern im Mannheimer Mühlfeld und bei Seckenheim freigelassen worden. Um die vom Aussterben bedrohte Tierart zu schützen, wurden in der Quadratestadt seit 2007 schon insgesamt rund 1000 der Nager von Wissenschaftlern ausgewildert. Ulrich Weinhold vom Institut für Faunistik in Heiligkreuzsteinach und sein Team hatten die Tiere zuvor im Heidelberger Zoo nachgezüchtet. Mittlerweile seien die Populationen in Mannheim „recht stabil“, sagte Weinhold. 30 Landwirte in der Stadt und in der Region haben sich bereits verpflichtet, Teile ihrer Felder artgerecht für die Hamster zu gestalten. mai (Bild: Anspach/dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019