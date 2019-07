40-Grad-Marke an der Bergstraße geknackt

Bergstraße/Offenbach.Erstmals seit Aufzeichnung der Temperaturmessungen in Deutschland ist die Temperatur über 42 Grad gestiegen. Nach vorläufigen Messergebnissen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Donnerstag im niedersächsischen Lingen 42,6 Grad verzeichnet. Der bisherige Höchstwert lag bei 40,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen.

Dieser bisherige Höchstwert wurde gestern auch im Kreis Bergstraße deutlich überschritten. An der Messstation in Bensheim waren um 17 Uhr 40,8 Grad abzulesen.

Der DWD rechnete für Freitag noch einmal mit Extremhitze – auch wenn der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle demnach nun aber wohl überschritten ist. Im Westen könnte es nach DWD-Angaben noch einmal knapp 40 Grad heiß werden, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 32 und 38 Grad. Im Osten Deutschlands dürfte das Thermometer nicht über 35 Grad hinaus steigen, im Nordosten und an den Küsten liegen die Höchsttemperaturen bei 29 Grad.

Am Wochenende sollen die Temperaturen dann einen deutlichen Satz nach unten machen – dann ist es am Samstag „nur“ 27 bis 34 Grad warm. Zudem steigt das Gewitterpotenzial am Freitag und während des Wochenendes. Vor allem in der Südhälfte Deutschlands und im Westen sind auch Unwetter möglich.

Unterdessen diskutiert auch die Bundespolitik das Thema Hitze. Ein „Recht auf Homeoffice“ für Büroangestellte und ein „Recht auf Hitzefrei“ für Arbeitnehmer mit Freiluftberufen fordern die Grünen für künftige Hitzeperioden. Die Klimakrise sei eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, heißt es in einem „Hitzeaktionsplan“ der Bundestagsfraktion. Wer im Freien arbeite und deswegen der Hitze besonders ausgesetzt sei – etwa auf dem Bau oder in der Landwirtschaft – müsse „bei gesundheitsgefährdender Hitze“ ein Recht auf Hitzefrei bekommen. dpa/seg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.07.2019