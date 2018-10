40 Millionen für das Nationaltheater

240 Millionen Euro soll die Sanierung des Theaters kosten. © dpa

Stuttgart/Mannheim.Das Land Baden-Württemberg wird sich mit 40 Millionen Euro an der Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters beteiligen. Das habe die Haushaltskommission des Landtages beschlossen, teilte die Mannheimer Landtagsabgeordneten Elke Zimmer (Grüne) mit. In der Kommission sitzen Vertreter der Regierung und der Regierungsfraktionen von Grünen und CDU. „Die verbindlichen Zusagen aus Bund und Land sind Grundlage für die weiteren Pläne zur Sanierung“, so Zimmer in der Mitteilung.

Die Generalsanierung des Nationaltheaters soll 240 Millionen Euro kosten. Der Bund hat bereits vor gut drei Monaten einen Zuschuss von 80 Millionen Euro genehmigt, die Stadt hatte auf die gleiche Summe aus Stuttgart gehofft. Allerdings zeichnete sich bereits ab, dass die Regierungsfraktionen das nicht mittragen wollen. Das Nationaltheater ist eine kommunale Einrichtung, ein Anspruch auf Fördermittel von Bund und Land besteht darum nicht.

Nach Angaben der Stadt habe man jetzt die notwendige Sicherheit, um die Sanierung weiter planen zu können. Sie soll 2021 beginnen. bro

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018