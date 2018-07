40 starke Seiten dieser Stadt

Anzeige

Mannheim.Mannheim und die nahe Region prägen das 40-seitige Sonderheft mit dem Titel „Meine Heimat“, das heute dieser Zeitung beiliegt. Was macht die Quadratestadt rund um den Wasserturm so lebenswert? Ein A bis Z gibt Antworten darauf. Zahlreiche Porträts stellen zum Beispiel Sportler aus den 2747 Vereinen, Ehrenamtliche, Mode- und Filmemacher vor. „Eigene Scholle“, „Starke Hoffnung“ – das sind nur zwei Straßennamen im Stadtteil Waldhof, deren Ursprung in dem Heft auf den Grund gegangen wird. Ein Ausflug führt durch gutbürgerliche Lokale, und der neue Mannheim-Gin heißt „144 Square“ – weil die Stadt insgesamt 144 Quadrate hat. Und auch für die Kleinkunst öffnet sich im Heft der Vorhang. Bild: Troncone