40 starke Seiten von hier

Mannheim.Die Kurpfälzer sind besonders stolz auf ihre Heimat. Dafür gibt es unzählige Gründe – manche finden sich im „Mannheim-Abc“ in dem 40-seitigen Sonderheft mit dem Titel „Meine Heimat“, das heute dieser Zeitung beiliegt. Das Herz der Quadratestadt schlägt am Wasserturm und am Friedrichsplatz. Aber da die Vororte auch eine wichtige Rolle spielen, es dort ebenso ein starkes Heimatgefühl gibt, haben wir uns zudem die Wassertürme in den Stadtteilen angeschaut, die dort wichtige Identifikationsobjekte sind. Ob die Geschichte der drei Sportvereine SV Waldhof, Adler und Grün-Weiß, das blühende kulturelle Leben oder viele von hier ausgehende Innovationen – all das zeigen die 40 starken Seiten über unsere Heimat. pwr

