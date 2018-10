42-Jähriger muss in Haft

Frankenthal.Wegen eines Messerangriffs auf den Leiter der Postbank-Filiale am Ludwigshafener Rathausplatz ist ein 42-Jähriger gestern am Frankenthaler Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren mit anschließender Möglichkeit der Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Nach Überzeugung der Hilfsstrafkammer des Schwurgerichts hatte der Mann am Morgen des 18. Januar zweimal in Tötungsabsicht in Richtung Hals und Kopf seines Opfers gestochen, weil er kein Geld mehr von seinem gepfändeten Konto abheben konnte. Der Bankangestellte wurde bei der Attacke nur leicht verletzt. Eine Polizistin streckte den Angreifer mit einem Schuss ins Bein nieder. jei

