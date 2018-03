4500 auf der Straße

Anzeige

Kandel.Rund 4500 Menschen haben sich am Samstag im südpfälzischen Kandel versammmelt. Die einen gingen auf die Straße, um gegen Überfremdung und für eine rigorose Asylpolitik zu demonstrieren. Sie schwenkten Deutschlandfahnen und trugen Schilder mit islamfeindlichen Aufschriften. Ihnen gegenüber standen linke Gruppierungen. Sie setzten mit Gesang und bunten Fahnen ein Zeichen für mehr Weltoffenheit. Zudem ließ das Bündnis „Wir sind Kandel“ am frühen Nachmittag weiße Luftballons aufsteigen, die Demo eines Frauenbündnisses ging schließlich in „Kandel ist überall“ auf. Anlass für die Demonstrationen in der 8500-Einwohner-Stadt ist der Mord an einer 15-Jährigen. Ende 2017 wurde sie mutmaßlich von ihrem afghanischen Ex-Freund erstochen. Die nächste Kundgebung ist für April geplant. dpa