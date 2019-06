4500 singende Kinder begeistern in SAP Arena

Mannheim.Für einen besonderen Konzertabend hat das Projekt „6K United“ am Donnerstag in der Mannheimer SAP Arena gesorgt. In der Halle sangen rund 4500 Kinder in einem Chor unter der Leitung von Dirigent Fabian Sennholz 15 Lieder zum Thema Freundschaft. 33 Schulen aus der Region waren vertreten, davon allein zwölf aus Mannheim. Moderiert wurde der Abend von Schauspielerin und Sängerin Julia Engelmann. Mit dem Projekt „6K United“ will der Initiator Freude an der Musik vermitteln. Für die meisten Kinder und Eltern war es ein einmaliges Erlebnis. Die Kleinen waren laut Dirigent Sennholz die „Stars des Abends“. mor (Bild: Ruffler)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.06.2019