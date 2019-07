Bensheim.Vor 50 Jahren erschien im Bergsträßer Anzeiger der erste Bericht von Ronald Schwinn, der über Jahrzehnte den Sportteil unserer Zeitung geprägt hat. Nicht nur in seinen Spezialgebieten Handball und Fußball. „rs“, so sein Namenskürzel, erzählt einige Episoden aus seinem Journalistenleben und nimmt den Leser von heute mit auf eine Zeitreise in die 60er Jahre. kr

