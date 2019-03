500 Menschen trauern nach Verbrechen

Dutzende Kerzen entzündeten Bürger am Tatort. © Nix

Worms.Rund 500 Menschen haben am Samstag an einem Trauermarsch durch das Wormser Nordend teilgenommen und einer 21-Jährigen gedacht, die mutmaßlich von ihrem Freund erstochen worden war (wir haben berichtet). Der 22-jährige Tunesier hatte sich zeitweise hier aufgehalten und sollte abgeschoben werden. Vor dem ökumenischen Gebet in der Liebfrauenkirche störte ein Mann mit dem Ausruf „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) das Gedenken. Er sei vernommen und entlassen worden, berichtete die Polizei. Morgen will die AfD in Worms eine Mahnwache abhalten. Dagegen hat das „Bündnis gegen Nazi-Aufmärsche“ einen „stillen Protest“ angekündigt. Der Tod der jungen Frau dürfe nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden, so das Bündnis. bjz

