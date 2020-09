5000 Stellen für die Gesundheit

Berlin.Im öffentlichen Gesundheitsdienst sollen bis Ende 2022 mindestens 5000 zusätzliche unbefristete Vollzeitstellen geschaffen werden. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin mitteilte. In einem ersten Schritt sollen im kommenden Jahr 1500 neue Stellen für Ärzte, weiteres Fachpersonal und Verwaltungsangestellte entstehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hob die Bedeutung der Gesundheitsämter für die Corona-Bekämpfung hervor. „Wenn unser Land bisher so verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen ist, wenn das Infektionsgeschehen nicht die Ausmaße erreicht hat, die wir in anderen Ländern beobachten mussten, dann hat das nicht zuletzt mit dem zu tun, was tagtäglich im öffentlichen Gesundheitsdienst geleistet wird“, sagte sie in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dankte sie für diesen „großartigen Beitrag“.

Deutscher Städtetag zufrieden

Die Kanzlerin will sich am Dienstag in einer Videokonferenz mit Mitarbeitern der Gesundheitsämter und kommunalen Vertretern austauschen. „Ich möchte noch mehr darüber erfahren, wie die Arbeit in den Gesundheitsämtern vor Ort abläuft, welche Herausforderungen sich stellen und wo die Politik helfen und unterstützen kann“, sagte sie.

Die Vereinbarung ist Teil eines „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“. Der Bund hat dafür vier Milliarden Euro bis 2026 zugesichert. Davon sind drei Milliarden Euro für zusätzliche Stellen vorgesehen. 800 Millionen Euro sollen in die Digitalisierung der Gesundheitsämter fließen. Wichtig sei, dass die Gesundheitsämter stärker vernetzt werden, betonte Spahn.

Die 375 Gesundheitsämter spielen unter anderem beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne eine wesentliche Rolle. Spahn sagte, es sei deutlich geworden, dass es an Personal fehle und die technische Ausstattung nicht ausreiche. Er betonte, dass die Finanzierung der Gesundheitsämter in den Kommunen eigentlich keine originäre Aufgabe des Bundes sei.

Der Deutsche Städtetag zeigte sich zufrieden mit der Vereinbarung. „Es ist gelungen, den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst so zu schmieden, dass er nachhaltig wirkt“, sagte Städtetag-Präsident Burkhard Jung (SPD). Der Ärzteverband Marburger Bund forderte, die Arbeits- und Vergütungsbedingungen grundlegend zu verbessern. Angesichts der Stellen, die schon jetzt nicht nachbesetzt werden könnten, blieben die Pläne sonst eine Luftnummer, sagte die Vorsitzende Susanne Johna. epd/dpa

