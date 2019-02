5,7 Millionen in 44 Projekte investiert

Auch das Alte Rathaus Zwingenberg wurde im Rahmen der Dorferneuerung saniert. © Funck

Zwingenberg.Im Jahr 2011 ist der Startschuss für die Teilnahme von Zwingenberg und Rodau am Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen gefallen. Bislang wurden 44 Projekte mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von 5,7 Millionen Euro realisiert.

Die Kommune selbst hat in Kernstadt und Stadtteil 13 Vorhaben im Wert von insgesamt 1,2 Millionen Euro verwirklicht. Das Land bezuschusste mit 470 000 Euro. „Noch beeindruckender sieht die Zwischenbilanz bei den privaten Projekten aus“, so Anette Haas-Samstag vom Kreis Bergstraße: Bis dato sind von Bürgern 31 Vorhaben realisiert worden, sie wurden vom Land mit insgesamt 690 000 Euro gefördert – damit wurde eine Investitionssumme von 4,5 Millionen Euro initiiert. Am 31. März endet die Frist für letzte Förderanträge. mik

