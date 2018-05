5763 Gäste bei Maiway

Anzeige

Bensheim.Knapp 70 000 Euro an Spendengelder hat Harry Hegenbarth seit 2003 durch das Musikfestival Maiway eingenommen – und an Vereine sowie soziale Einrichtungen weitergegeben. In diesem Jahr kamen 5763 Euro dazu – wie immer ein Euro pro verkauftem Eintrittsbändchen.

Im Umkehrschluss bedeutet das: 5763 zahlende Gäste kamen zu Maiway 2018 – ein Rekordwert, der sich aufgrund des guten Wetters und des abwechslungsreichen Programms abgezeichnet hatte, den Organisator aber dennoch überraschte.

Das Geld geht an die Deutsche Muskelstiftung, die sich um Kinder mit der seltenen Krankheit SMS (spinale Muskelatrophie) kümmert. dr