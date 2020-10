58 neue Fälle, Inzidenzwert bei über 126

Bergstraße.Im Kreis gibt es 58 neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle. Sie verteilen sich u. a. auf Bensheim (9), Einhausen (3), Heppenheim (8), Lampertheim (13), Lautertal (1), Lorsch (2) und Zwingenberg (3). Da es im Kreis Bergstraße innerhalb der vergangenen sieben Tage 342 Neuinfektionen gegeben hat, beläuft sich der offizielle Inzidenzwert jetzt auf 126,44 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Aktuell von Corona betroffen sind unter anderem folgende Einrichtungen: die Abendschule Heppenheim, die Alfred-Delp-Schule Lampertheim, die Geschwister-Scholl-Schule Bensheim, die Karl-Kübel-Schule Bensheim, die Martin-Luther-Schule Rimbach und die Nibelungenschule Heppenheim.

Insgesamt sind damit nun 1328 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 713 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und mittlerweile als genesen gelten. Zudem hat es acht Todesfälle gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 607 Fälle bekannt, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Derzeit befinden sich 19 Patienten mit einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem befinden sich derzeit elf Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einer Bergsträßer Klinik.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind an elf Schulen Corona-Maßnahmen angelaufen, da dort über das Wochenende und am Montag Corona-Fälle gemeldet wurden. Betroffen ist auch das Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim.

In Hessen ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf 34 200 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von Dienstag (Stand 14 Uhr) 1348 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 617 und ist damit im Vergleich zum Vortag um sechs Fälle gestiegen. Krankenhäuser in Hessen bereiten sich auf eine zunehmende Zahl an Patienten vor. Nach Angaben des Sozialministeriums liegt von den Kreisen und kreisfreien Städten in Hessen nur noch der Werra-Meißner-Kreis unter der Warnstufe Rot von mehr als 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.

Auch im Kreis Bergstraßen stellen die zahlreichen Neuinfektionen eine große Herausforderung für den öffentlichen Gesundheitsdienst dar: „Die Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten ist mitentscheidend, um Infektionsketten zu unterbrechen“, so Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. Bei durchschnittlich 15 Kontakten pro Infektionsfall hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bergsträßer Gesundheitsamtes alleine am Samstag mehr als 1100 Kontakte nachverfolgen müssen. „Das bringt uns inzwischen an unsere Kapazitätsgrenze. Wir brauchen hier Verstärkung“, so Stolz. Landrat Christian Engelhardt, der auch für den Katastrophenschutz zuständig ist, hat deshalb mit der Bundeswehr Kontakt aufgenommen. Der Bund hatte vor einigen Tagen den Ländern angeboten, mit personeller Unterstützung durch Bundeswehrangehörige bei der Kontaktnachverfolgung behilflich zu sein.

Weil mit den zunehmenden Fallzahlen auch der Bedarf an Tests wächst und auch hierfür weiteres Personal nötig ist, hat auf Nachfrage der Kreisspitze das DRK Bergstraße Mitglieder mobilisiert. Sie sollen vor allem dort eingesetzt werden, wo auf Veranlassung des Bergsträßer Gesundheitsamtes größere Gruppen zu testen sind. red/lhe/hol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020